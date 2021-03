Maahanmuuttovastaista Marco de Witiä syytetään poliisien, tuomarin ja syyttäjän kunnianloukkauksista – syyte nostettiin erittäin tärkeän yleisen edun vuoksi

Kyse on erittäin laajasta nettisolvauskokonaisuudesta, jossa de Wit on kirjoitellut virkamiehistä kyseenalaisia ja solvaavia tekstejä. Niitä hän on julkaissut internetissä, ja pääasiassa omalla laitonlehti.net-sivustollaan. Kyse on ollut niin sanotusta maalittamisesta.