Tottenhamin pokaaliton korpivaellus on ohi – Manchester Unitedin surkealle kaudelle karu loppu

Tottenham Hotspur voitti keskiviikkoiltana jalkapallon miesten Eurooppa-liigan ja katkaisi samalla 17 vuoden kuivan kautensa ilman minkäänlaista mestaruutta. Tottenham kukisti Espanjan Bilbaossa pelatussa loppuottelussa kahden englantilaisjoukkueen kohtaamisessa Manchester Unitedin 1–0.

Ottelun ainoan maalin teki 42. minuutilla walesilaishyökkääjä Brennan Johnson.

Kyseessä on Tottenhamin ensimmäinen pokaali sitten vuoden 2008, jolloin se voitti Englannin liigacupin.

Tottenham on viimeisen 17 vuoden aikana kuulunut yleensä Englannin kärkipään joukkueisiin, mutta suuret voitot ovat kiertäneet lontoolaisseuraa. Näiden vuosien aikana Tottenham on yltänyt Englannin Valioliigassa parhaimmillaan toiseksi, ja myös Mestarien liigassa ja Englannin liigacupissa Spurs on ollut finaalissa häviävänä osapuolena.

Keskiviikkoillan voitto on valopilkku Tottenhamin surkeasti sujuneessa kaudessa, sillä Valioliigassa joukkue on ennen päätöskierrosta vasta sijalla 17. Eurooppa-liigan mestarina Tottenham saa myös ensi kaudeksi paikan Mestarien liigaan, johon sillä ei muuten olisi ollut mitään asiaa.

Djed Spence, voittomaalin tehnyt Brennan Johnson ja James Maddison juhlimassa Eurooppa-liigan pokaalin kanssa./All Over Press

Tottenhamin sankari Johnson iloitsi siitä, että joukkue karisti häviäjän leiman.

– Tämä kausi ei ole ollut lainkaan hyvä, mutta vannon, että kukaan meistä pelaajista ei välitä siitä juuri nyt, Johnson iloitsi TNT Sportsin haastattelussa finaalin jälkeen.

– Tämä joukkue ei ole voittanut pokaalia 17 vuoteen, se merkitsee todella paljon. Faneja on murjottu, meitä on murjottu, kun emme ole voittaneet pokaalia, emme ole voittaneet mitään, mutta tänään voitimme pitkästä aikaa. Olen niin iloinen. Siitä asti kun tulin tänne, ihmiset ovat puhuneet että "Tottenham on hyvä joukkue mutta he eivät koskaan saa hommaa hoidettua". Me saimme!

Tottenhamin edellinen mestaruus Euroopan kentillä oli vuodelta 1984, jolloin se voitti Eurooppa-liigan edeltäjän Uefa Cupin.

Heikkotasoinen finaali

Myös Manchester United olisi kaivannut kipeästi mestaruutta, koska sillä on ollut yhtä lailla ankea kausi kotimaan kentillä. ManU on ennen sarjan päätöskierrosta Valioliigassa 16:ntena, vain pisteen Tottenhamin edellä. Sekä ManUlle että Tottenhamille on tulossa heikoin liigasijoitus sitten 1970-luvun.

Tämä heijastui Bilbaon finaaliin, joka ei ollut suurta pelillistä juhlaa. Molemmat joukkueet pelasivat kovalla intensiteetillä, mutta itseluottamuksen puute ja finaalin kovat paineet näkyivät suurena virheiden määränä ja lyhyeksi jääneinä pallonhallintajaksoina. Kentällä nähtiin paljon pallonmenetyksiä, puolustajien hätäisiä roiskaisuja ja kömpelöitä rikkeitä.

Manchester Unitedin ykköstähti Bruno Fernandes ja päävalmentaja Ruben Amorim kokivat raskaan pettymyksen./All Over Press

Ottelun ainoa maalikaan ei ollut kauneimmasta päästä. Pape Sarr keskitti etutolpalle Johnsonille, jonka maalintekoyritys kimposi ManU-puolustaja Luke Shaw'n olkapäästä takaisin Johnsonin jalkaan ja siitä hitaasti liruen maalilinjan yli.

Toisella puoliajalla Tottenham keskittyi puolustamaan johtoaan. Rasmus Höjlund oli lähellä puskea tasoituksen, mutta puolustaja Micky van de Ven sai pelastettua pallon maaliviivalta akrobaattisella venytyksellä. Ottelun lopussa Tottenham-vahti Guglielmo Vicario puolestaan torjui Shaw'n puskun.

Mestarivalmentajan paikka uhattuna

Voitto on tärkeä sulka hattuun myös Tottenhamin australialaisvalmentaja Ange Postecogloulle, jonka tulevaisuus seurassa on epävarma vaikean kauden takia. Mestaruudesta huolimatta Postecoglou saattaa saada lähiaikoina kenkää.

– Olen valmentaja, se päätös ei ole käsissäni. Tiedän vain, että se mikä riippuu kaulassani (mitali), kertoo että olemme voittaneet. Tuntuu, että en ole saanut työtäni päätökseen. Rakennustyömme on kesken, Postecoglou sanoi lehdistötilaisuudessa BBC:n mukaan.

ManU puolestaan ei ensi kaudella pääse pelaamaan lainkaan eurokentillä – ensimmäistä kertaa sitten kauden 2014–15.

– Meidän kaltaisellemme seuralle on kova paikka, kun emme ole mukana Mestarien liigassa, sanoi ManUn päävalmentaja Ruben Amorim ottelun jälkeen.

Portugalilainen Amorim tuli ManUn peräsimeen kesken kauden, ja huonoista tuloksista huolimatta hänellä vaikuttaa toistaiseksi olevan seurajohdon tuki.