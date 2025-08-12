Toto Wolffilta kovia sanoja Christian Hornerista – "Hän on ollut todella usein kusipää"

F1-talli Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff myöntää ikävöivänsä Christian Hornerin kanssa käytyjä tulisia taisteluita, vaikka potkut saanut britti osasi olla rasittavakin.

F1-maailma koki kesällä suuren mullistuksen, kun 20 vuoden ajan Red Bullin tallipäällikkönä toiminut Christian Horner sai potkut tehtävästään.

Horner oli suuressa osassa nostamassa Red Bullia F1-tulokkaasta moottoriurheilun kuninkuusluokan kirkkaimmalle huipulle. Vuosien varrella Horner on käynyt kilpailijoidensa kanssa tulisiakin vääntöjä. Viime vuosina Horner oli usein napit vastakkain Mercedeksen Toto Wolffin kanssa.

Wolff myöntää kaipaavaansa taisteluasetelmaa Hornerin kanssa.

– Tavallaan ikävöin häntä, koska me olemme taistelleet 12 vuoden ajan. Hän on ollut todella usein kusipää, ja olen sanonut sen hänelle. Mutta tiedätte, että hän on todella polarisoiva ja kiistanalainen henkilö. Hän oli yksi tämän näyttelijäkaartin päähenkilöistä, Wolff sanoo Channel 4 -kanavalle Planet F1:n mukaan.

Hornerin potkujen myötä Wolff on nyt tämän hetken F1-sarjan pisimpään tallipomona toiminut henkilö. Viime vuosina pesteihin on astunut uusia tulokkaita, ja Wolffin ja Hornerin kaltaiset meritoituneet konkarit ovat vähenemässä.

– Suoritukset ja ansioluettelo puhuvat hänen (Hornerin) ja tallin puolesta. Siinä mielessä, kun hän ei ole täällä, yksi vanhoista dinosauruksista on poissa. Sellaisia ei ole enää montaa meidän tallipäälliköiden joukossa, joten se tuntuu vähän yksinäiseltä, Wolff myöntää.