Toto Wolffilta "täysin varma" linjaus Lewis Hamiltonin F1-tulevaisuudesta – raotti kahdenkeskisiä keskusteluja

– Juuri viime viikolla istuimme alas ja Hamilton sanoi minulle, että hänellä on vielä viisi vuotta ajoaikaa jäljellä.

Hamilton on voittanut urallaan 103 osakilpailua, mutta viimeisimmästä voitosta on kulunut jo kohta vuoden päivät. Hamiltonin edellinen voitto on viime vuoden joulukuulta.