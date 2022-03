Toto Wolff kertoi, missä Mercedes hävisi muille – taustoitti myös George Russellin sukellusta

– Meidän täytyy olla rehellisiä omasta suorituskyvystämme, ja se on olla kolmanneksi nopein talli. Lewis sai autonsa sinne, Georgen kohdalla kyse oli ehkä siitä, että ohjeistimme hänet virheellisesti viimeiselle kierrokselle. Ohjeistimme hänet ajamaan kovaa ulosmenokierroksella, mutta sitten hänellä ei ollut enää pitoa renkaassaan, tallipäällikkö Toto Wolff kertasi aika-ajojen jälkeen Sky Sportsin haastattelussa.

– Meillä on datan mukaan enemmän ilmanvastusta kuin muilla. Sen näkee, että häviämme pääsuoralla mutta emme niin paljon muilla suorilla. Täytyy tehdä muutaman ensimmäisen kisan jälkeen arvio, puuttuuko meiltä tehoa, ennen kuin osoittelemme sormella jotakin osa-aluetta.

– Uskon, että suorituskyvyn takaisin saamiseen on olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. On yksi matalalla roikkuva hedelmä, joka meidän tulee poimia seuraavissa kisoissa, ja se tulee parantamaan suorituskykyämme. Sitten on monimutkaisempia asioita, ja hoidamme ne kuntoon.