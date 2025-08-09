Topi Parviainen kiskaisi EM-finaaliin verryttelyhousut jalassa: "Kertoohan se jotain"

Suomen Topi Parviainen nykäisi lauantaina ensimmäisellään 70,90 metriä, jolla hän sijoittui miesten keihäänheiton karsinnan viidenneksi alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Tampereella.

Vaikka karsintaraja oli piirretty 73 metriin, ei B-ryhmäläinen Parviainen käyttänyt kuin yhden yrityksen. Viileä ja tuulinen sää vaikutti osaltaan siihen, ettei yksikään urheilija saavuttanut suoran finaalipaikan lukemaa.

Parviainen on kärsinyt loukkaantumisista ja kertoi kisojen alla, että tarvitsee heittoharjoitusten väliin noin pari viikkoa taukoa. Karsintasiivu ei vaatinut kipukynnyksen koputtelua.

– Kertoohan se jotain, että oli verryttelyhousut jalassa. Se nyt otettiin vielä aika rennosti, suomalainen sanoi virne kasvoillaan.

Parviaisen mielestä karsintaheitto olisi voinut olla pidempikin, mutta hän tyytyy siihen, että pysyy piilossa eli hieman alempana tuloslistalla. Hän odottaa maltillista loppukilpailua.

– Karsintarajan mitalla varmaan mitali otetaan.

A-ryhmän suomalaiset Juho Soikkeli ja Aleksi Hilska alittivat tasonsa, eikä 67,47- tai 64,94-metrisellä mahtunut 12 parhaan joukkoon.

Soikkeli kuitenkin nautti suorittamisestaan henkisesti kovassa paikassa.

– Arvokisa on aina arvokisa, niin kyllä olen (tyytyväinen). Heitto oli vähän häviksissä melkein kuukauden, ja nyt sain kuitenkin 67:ään palattua. Se oli kivaa. Tuossa voisi heittää vaikka kuinka kauan.

Soikkeli jäi karvaasti 13:nneksi. Slovenian Niko Stajmecin 68,01 riitti viimeisenä jatkoon.

Espanjalainen ennakkosuosikki

Tilastokärki Rafael Mahiques vauhdissa.2025 Getty Images

Espanjan Rafael Mahiques lienee sunnuntai-illan loppukilpailun ennakkosuosikki, sillä hänellä on ikäluokan kauden kovin eurooppalainen tilastonoteeraus 77,60. Mahiques heitti karsinnan kakkoseksi tuloksella 72,07.

– Tuo paineita kutsua itseään suosikiksi, mutta suhtaudun finaaliin rauhallisesti. Minulla on kaikki kyvyt voittaa, enkä halua miettiä sitä liikaa. Huomenna haluan nauttia kilpailusta. Jos voitan, niin hyvä juttu.

Vaikka Espanjaa ei tunneta keihäsmenestyksestään, maan kolme edustajaa etenivät loppukilpailuun. Minkään muun maan kaikki mieskeihäänheittäjät eivät läpäisseet karsintaa.

Mahiques on kotoisin Valencian seudulta. Hän löysi keihäänheiton kylänsä pikkuseurassa ja alkoi erikoistua lajiin noin 15-vuotiaana.

– Osallistuimme joukkuekilpailuun ja tarvitsimme heittäjää. Minut laitettiin siihen, tykkäsin siitä ja meni vielä hyvinkin.

Espanjan-ennätys 84,80 kuulostaa Mahiquesista vielä turhan kaukaiselta.

– On se mahdollinen tulevaisuudessa, mutta vähitellen menen sitä kohti. On vain heitettävä lisää, enkä ota siitä paineita. Tein alle 20-vuotiaiden ennätyksen tänä vuonna, mikä oli tavoitteeni.