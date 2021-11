TopGear-juontaja Jeremy Clarkson kritisoi Lewis Hamiltonia kovin sanoin: "Haluamme kaikki heittää jotain häntä kohti"

61-vuotias Clarkson purki The Sun -lehden kolumnissaan turhautumistaan vihreää liikettä kohtaan. Osansa tekstissä sai myös Hamilton, joka on kampanjoinut vuosien varrella ahkerasti niin ympäristöasioiden, tasa-arvon kuin rasisminvastaisen työn puolesta.

Clarksonin mukaan Hamilton on tehnyt hyvää tarkoittavassa työssään myös vääriä käännöksiä.

– Joka kisaviikonloppu Lewis Hamilton nousee autostaan ja kiittää yleisöä – ilmeisesti toivoen, että me kotona seuraavat emme kuulisi näiden buuausta. Se tapahtuu kaikkialla, mihin hän menee, oli hän sitten voittanut tai hävinnyt.

– Ihmiset rakastavat Max Verstappenia, mutta ovat osoittaneet äänekkäästi, että Lewisista he eivät pidä. Ongelma on siinä, että Lewis on muuttunut, Clarkson kirjoittaa.