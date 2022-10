Erling Haaland nostaa jalustalle yhden henkilön hirmuvireensä takana: "Se saattaa olla parasta tässä kaikessa"

Niin ikään pelipaikkansa terävimpään kärkeen maailmassa lukeutuva De Bruyne on syöttänyt Haalandin Valioliigassa iskemistä maaleista neljä. Kaksi alustuksista nähtiin sunnuntaina.

– Se on sairasta. Ne syötöt. Me vain löydämme toisemme, kauden alla Cityyn liittynyt Haaland sanoi seuran verkkosivuilla maanantaina .

– Se käy luonnollisesti, että minä irtoan juoksuun ja hän löytää minut. Kun tämä tuntuu luontevalta, mikään ei ole parempaa. Se on fantastista ja jotain todella erityistä, mutta emme voi unohtaa muita. Kevin on yksi pelaaja, mutta voisin puhua koko päivän myös kaikista muista. Ei ole kyse vain Kevinistä, vaan on niin monia muitakin, jotka syöttävät uskomattoman hyvin.