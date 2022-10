Erling Haaland pitää Ronaldon, Owenin ja Drogban tilastoja pilkkanaan – nämä "pelottavat lukemat" ällistyttävät

Hattutemppu oli hänelle kauden kolmas (ne ovat tulleet kolmessa peräkkäisessä kotipelissä), ja kahdeksassa Valioliigan pelissä hän on tehnyt kaikkiaan 14 maalia. Se on enemmän kuin neljällätoista sarjan kahdestakymmenestä joukkueesta.

Ja katsaus Valioliiga-historian kolmen nopeimman hattutempun luetteloon on hätkähdyttävä: Haaland, 8 ottelua. Listalla toisena oleva Michael Owen , 48 ottelua. Kolmantena on Ruud van Nistelrooy, 59 ottelua.

Schmeichel: Kaikki huippuhyökkääjät yhdessä

IMAGO/Sportimage/ All Over Press

IMAGO/Sportimage/ All Over Press

– Hyvän kärkimiehen tekee kärsivällisyys. Pelasin parhaita vastaan, ja kun he katosivat kuvasta (pelin aikana), silloin piti oikein keskittyä. Cristiano Ronaldot, Filippo Inzaghit ja muut, he häviävät pelistä mutta sitten yhtäkkiä he ovat maalipaikassa, 1990-luvulla maailman maalivahtieliittiin kuulunut Schmeichel kuvaili BBC:lle.

Mukavaa, ihmeellistä – eipä tässä muuta

– Teimme kuusi maalia. Mitä tuohon nyt muuta sanoisi. Kotivoitto, kuusi maalia, se on mukavaa. Se on ihmeellistä. Eipä tässä muuta voi sanoa.

Valioliigan maalien ohella Haaland on maalannut kolme osumaa kahdessa Mestarien liigan ottelussa ja kirjannut lisäksi kolme maalisyöttöä. Cityn päävalmentaja Pep Guardiolalla on osuva tiivistys saldosta.

– Numerot puhuvat puolestaan. Hän on tehnyt tuota jo ennen meitä, ei tämä ole tulosta pelkästään meidän tyylistämme. Hänellä on uskomaton vaisto, hänellä on jatkuva maalinälkä ja hän on niin kilpailuhenkinen tyyppi. Lukemat ovat pelottavia, Guardiola sanoi.