Kalle Rovanperältä kummallinen heitto MM-kotirallin alla – "En tiedä, onko se yhtään erilainen juttu"

MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava Rovanperä on ottanut urallaan yhteensä seitsemän osakilpailuvoittoa, joista viisi on tullut tällä kaudella. Kotoisen Suomen sorakilpailun ykköstila uupuu vielä Toyota-tähdeltä, mutta asiaan voi tulla muutos viikonloppuna.

Keski-Suomessa ajettava ralli on MM-sarjan klassikko ja yksi arvostetuimmista osakilpailuista. Käytännössä jokaisen rallikuljettajan haaveena on päästä juhlimaan ykkössijaa äärimmäisen nopeilla sorateillä.

– Kotiyleisön edessä on aina hienoa ajaa. Pätkillä on paljon porukkaa ja hieno meininki, niin onhan se hienoa ajaa, kun tietää, että porukka on mukana, Rovanperä kuvaili.