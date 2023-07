Toisen maailmansodan aikaista kalustoa huutokaupataan Inkoossa – MTV tutustui museoon

Kalusto on päätynyt museon halutuun museon toisen omistajan, Camilla Högströmin, isän kautta. Toisesta maailmansodasta kiinnostunut mies keräsi vaikuttavan kokoelman erilaista kalustoa.

Museossa on nähtävillä on monenlaista kalustoa sota-autoista traktoriin. Mukaan mahtuu myös moottoripyörä, sekä pikkumopo.

Pihalle on parkkeerattu myös valtava MI-8 kuljetushelikopteri, joka on ollut Venäjän armeijan käytössä. Koneen sisälle mahtuu 24 henkeä ja sen lapojen pituus on jopa 21 metriä.