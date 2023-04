Natsi-Saksan järkälemäinen panssarivaunu vierailee Suomessa – tältä näyttää harvinainen Tiger II -tankki

Saksalaisten valmistama Kuningastiikeri on suurin toisen maailmansodan tankeista. Kokoa selittää se, että Saksan johtaja Adolf Hitler ajatteli, että mahdollisimman suuri panssarivaunu kääntäisi sodan kulun viime metreillä. Ensimmäistä kertaa Kuningastiikeri oli mukana rintamalla kesällä 1944.

Parolassa oleva yksilö on harvinaisuus, sillä vastaavia vaunuja on jäljellä enää kymmenkunta. Vaunu lainattiin Parolaan brittiläiseltä The Tank Museumilta.