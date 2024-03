Toimeentulotuen päätöksissä virhe 7000 asiakkaalla – Kela pahoittelee

Kelan mukaan kyseessä on teknisestä virheestä. Päätöksistä on puuttuneet ohjeet, miten ja mihin mennessä päätökseen voi pyytää muutosta, eli tehdä oikaisuvaatimuksen. Ohjeessa on ilmoitettu ainoastaan osoitteet, joihin asiakas voi oikaisuvaatimuksen toimittaa.



– Virhe huomattiin Kelassa torstaina, ja se korjattiin heti. Olemme pahoillamme, että osa asiakkaista on saanut puutteelliset ohjeet, Kelasta pahoitellaan tiedotteen mukaan.