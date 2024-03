Kuuroille kova päätös Kelalta: "Ihan järjetön linjaus"

– On tullut uusia tallennemuotoja kuten podcasteja ja äänikirjoja. Sen (tulkkauspalvelun) toimeenpano on päässyt laajenemaan sellaisille alueille, mitkä eivät ole tulkkauspalvelulain mukaisia, etuuspäällikkö Seija Peltomäki Kelalta kertoo.

Kiistakapulana vuorovaikutteisuus

Opetusvideoita jätetty tulkkaamatta

– Tulkkauspalvelun käyttäjinä on kuuroja, huonokuuloisia, kuurosokeita ja puhevammaisia. Varsinkin kuurosokeiden ja puhevammaisten tiedonsaanti on riippuvainen siitä, että joku tulkkaa heille, Rönnberg kertoo.

Kelan uuden linjauksen on tulkittu estävän tulkkauspalvelun käytön esimerkiksi opintoihin liittyvien videoiden yhteydessä. Rönnberg kertoo, että liiton tietoon on jo nyt tullut tilanteita, joissa tulkit ovat oppilaitoksissa lopettaneet tulkkaamisen, kun kesken oppitunnin on katsottu opetettavaan aiheeseen liittyvä video.

– Kelan linjaus on ollut, että edes kuurosokean opiskelijan kohdalla poikkeusta ei tehdä, koska ääni- tai kuvatallenteiden tulkkaus on nyt kiellettyä, Rönnberg kertoo.

Kuurojen liitto on saanut yhteydenottoja myös tulkkauspalvelua käyttäneiden pikkulasten vanhemmilta. Kelan uusi linjaus on Rönnbergin mukaan laittanut stopin esimerkiksi lastenohjelmien tulkkaamiselle.

– On tullut yhteydenottoja siitä, että lapsi on tähän asti saanut lastenohjelmien tulkkauksen niin, että tulkki tulee paikalle ja tietyt ohjelmat tulkataan. Lapsella on ollut välillä kaveri kylässä ja lapsi on kuulevan kaverin kanssa katsonut ohjelmaa yhdessä ja sitten keskustellut siitä, Rönnberg kertoo.