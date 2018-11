Todistavatko nämä kuvat jatkosodan kannibalismin? Eivät, sanoo kuvaväärennöksiä paljastava Janne – "Nylkeminen vaatii taitoa ja aikaa"

Vuonna 1942 otetun kuvan yhteydessä on arkistossa teksti, jonka mukaan Paasjärvellä otetussa kuvassa on osaksi syödystä ihmisestä jäljelle jääneitä osia.

Kuvatekstinsä mukaan tämä kuva on otettu Paasjärveltä Itä-Karjalasta. Kuva: SA-kuva.

Korpraali Neuvosen Seesjärveltä ottama kuva on vielä groteskimpi. Takana puussa roikkuu nahkaa, ja etualalla on irtonainen miehen pää ja muita ruumiinosia.

Kuvasta näkyy kuinka raakamaisesti on menetelty. Vas. on uhrin jalkaterät (nilkasta poikki), sitten toinen kämmen, pää, pään takana lonkkaluut, toinen jalkaterä, rintakehä, puussa riippumassa nyljetty nahka. Toinen murhamiehistä oli suomalainen kommunisti, joka kehui lihan maistuneen erikoisen hyvältä."

Tämä kuva on otettu kuvatekstinsä mukaan Seesjärveltä. Kuvan etualaa on rajattu sen raakuuden takia. Kuva: SA-kuva.

HoaxEye-Janne: Kuvissa ei ole ihmisnahkaa

Kuvaväärennösten ja -manipulaatioiden sekä virheellisten kuvatekstien jäljittämistä aktiivisesti harrastava, HoaxEye-sivustoa ylläpitävä Janne Ahlberg on kuitenkin vakuuttunut siitä, ettei kuvissa ole ihmisnahkaa.

Eräs huomattava seikka on jo se, että kuvatekstien perusteella toinen kuvista olisi otettu Seesjärvellä ja toinen Paasjärven rannalta. Puuston perusteella kuvat ovat kuitenkin samalta paikalta.

"Nylkeminen vaatii taitoa ja aikaa"

– Epäilin alunperin onko ihmisen nylkeminen tuolla tavalla mahdollista. Jouduin asiaa vastahakoisesti tutkimaan, ja kyllähän se mahdollista on, mutta se vaatii taitoa ja aikaa, Ahlberg kertoo MTV Uutisille.

– Taitoja on vaikea arvioida, mutta aikaa tekijöillä tuskin oli, Ahlberg painottaa.

Ahlberg kertoo olleensa aiheesta puhelimitse yhteydessä myös Kleemolaan, joka on tapauksesta samoilla linjoilla hänen kanssaan. Kuvien reitti kuvaajalta arkistoon on ollut sen verran epäselvä, että kuvateksteihin on syytä suhtautua erityisen kriittisesti.