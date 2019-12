Kuka oli suomalaisena hirtetty murhamies? Tarina alkaa Australiasta 1902, mutta loppua ei löydy

Australian lehdet

Vanhoista lehdistä löytyi kuviakin. Vuosisadan vaihde oli kuvajournalismin alkuaikaa. Alla olevissa kuvissa vasemmalla ylhäällä on kuva jossa etsivä Considine pidättää August Tislerin. Selvää on, että tilanne on lavastettu. Myöhemmin mietin on tuo henkilö ylipäätään Tisler – kuten kuvatekstissä väitetään. Se ei selviä.