Todellinen aaton ihme! Tätä puhelua hätäkeskuspäivystäjä ei unohda koskaan – neuvoi puhelimitse kätilö-isälle, kuinka lapsi autetaan maailmaan tienposkessa

Turun hätäkeskuksessa työskentelevälle Päivi Mattilalle, 44, joulut puhelimessa ovat tuttuja. Hän on toiminut hätäkeskuspäivystäjän tehtävissä 16 vuotta ja ollut joka joulu joitakin vuoroja työpöydän ääressä. Viime keväänä Mattila valittiin vuoden hätäkeskuspäivystäjäksi.



Erityisen hyvin Mattila muistaa erään jouluaattona tulleen vuosien takaisen puhelun. Muisti on pyyhkinyt tarkan vuoden pois, mutta tuota onnellisesti päättynyttä soittoa hän ei unohda.



– Se tapaus on jäänyt mieleeni, koska se oli niin iloinen ja kun niitä meillä harvemmin on. Ja vielä jouluaattona.