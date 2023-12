Kiinassa ja Euroopassa leviävä keuhkokuume nosti huolen: Tepsivätkö ylikäytetyt antibiootit enää? "Ongelma kaikkialla"

Hengitystiesairauksien lisääntyminen aiheuttaa huolta mycoplasma pneumoniae -bakteerista. Bakteeri on johtanut Kiinassa laajamittaiseen keuhkokuumeaaltoon, ja tilanne on johtanut epidemiaan esimerkiksi Tanskassakin.

– Seuraamme tilannetta kliinisten verkostojemme kautta ja työskentelemme yhdessä kiinalaisten lääkäreiden kanssa ymmärtääksemme paremmin antibioottiresistenssiä, joka on ongelma kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti läntisen Tyynenmeren ja Kaakkois-Aasian alueella, hän sanoi.

Mikä on antibioottiresistenssi?

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan mikrobilääkeresistenssi, eli antibioottiresistenssi on seurausta antibioottien ja muiden mikrobilääkkeiden liiallisesta käytöstä. Tätä esiintyy käytössä ihmisillä, eläimillä, viljelykasveilla sekä näiden lääkkeiden jäämien leviämisestä maaperään, viljelykasveihin ja veteen.

Antibiootit estävät myös haavojen tulehtumisen vamman tai leikkauksen jälkeen ja auttavat suojaamaan ihmisiä, joiden immuunijärjestelmä on vaurioitunut, kuten syöpähoitoa saavia potilaita tai äskettäin elinsiirron saaneita henkilöitä.

THL:n mukaan on arvioitu, että vuonna 2019 resistenttien bakteerien aiheuttamiin infektioihin kuoli maailmanlaajuisesti noin viisi miljoonaa ihmistä. Mikrobilääkeresistenssi on yksi tärkeimmistä kuolinsyistä erityisesti kehittyvissä maissa.

Antibioottiresistenssiä pidetään laajemmassa yhteydessä suurena ja kiireellisenä maailmanlaajuisena lääketieteellisenä riskinä, joka vaatii kansainvälistä ja kansallista huomiota. Voimakkaimmin sen vaikutukset tunnetaan matalan tulotason maissa, joissa kaikkia tarvittavia antibiootteja ei välttämättä ole saatavilla. Se on iso ongelma myös konfliktista kärsivissä maissa, sillä sotavammat ovat herkkiä tulehduksille.

Euroopassa resistenssitilanne on paras Pohjois-Euroopassa, kuten Suomessa ja huonoin Etelä-Euroopassa. Tiedot käyvät ilmi Euroopan tautivirasto ECDC:n seurantatiedoista sekä THL:n Finres 2022 -raportista, joka kuvaa Suomen resistenssitilannetta.

Liiallinen käyttö johtanut resistenssin lisääntymiseen

Kun antibiootit otettiin käyttöön 1940-luvulla, niitä pidettiin jopa ihmelääkkeinä. On kuitenkin olemassa suuria huolenaiheita siitä, että liiallinen lääkkeiden määrääminen on johtanut resistenssin lisääntymiseen lääkkeitä vastaan.

Antibiootit pidentäneet eliniän odotetta maailmanlaajuisesti

Antibiootit tappavat bakteereja, jotka aiheuttavat infektioita ja sairauksia. Niitä käytetään miljardeissa operaatioissa, joita ilman esimerkiksi paperihaavan aiheuttama infektio voisi johtaa kuolemaan. Antibiootteja on satoja erilaisia, voiteista pillereihin ja injektioihin, ja ne on kehitetty erilaisia bakteerien aiheuttamia infektioita varten.

Koska bakteerit lisääntyvät jatkuvasti, ilmaantuu silloin tällöin pieni määrä DNA-mutaation omaavia soluja, joilla on immuniteetti antibiootille. Mitä enemmän lääkkeelle vastustuskykyisiä bakteereja on, sitä vaarallisemmiksi infektiot muuttuvat.

Tutkijat etsivät uusia antibiootteja ja vaihtoehtoisia tapoja torjua infektioita ja THL:n mukaan mikrobilääkeresistenssin torjuntaan liittyvää sääntelyä on kehitetty viime vuosina. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi vuonna 2015 kansainvälisen toimintaohjelman (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance), joka ohjaa jäsenmaiden toimintaa mikrobilääkeresistenssin torjunnassa.