Tinze ja Valtteri Palin vakuuttivat TTK-lähetyksessä sunnuntaina rumballaan.
Kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tanssittiin elokuvateeman parissa.
Twerkkaaja Tinzen ja tähtiopettaja Valtteri Palinin tanssi oli rumba. Heidän elokuvavalintansa oli Barbie, ja musiikkina kuultiin Billie Eilishin kappale What Was I Made For?.
Tuomaristo haltioitui tähtiparin rumbasta.
– Ei tarvitse olla surullinen, koska tämä rumba onnistui todella hienosti, Jukka Haapalainen kommentoi ja ylisti kaksikon suoritusta tanssitermein.
– Aivan mielettömän hieno rumba, jatkoi Helena Ahti-Hallberg ja kertoi olleensa erityisen vaikuttunut Tinzen nilkkojen ojennuksista, joka edesauttoi rumballe ominaista pehmeää askellusta.
Jorma Uotinen myös komppasi kollegoitaan.
– Siistiä ja sulavaa, tanssi puhui ja liike puhutteli, vartalot antautuivat hurmioon ja rumban luonne sai toteutuksensa.
Pisteitä tuomaristo antoi Tinzelle ja Palinille 24.