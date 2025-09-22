Tinze ja Valtteri Palin vakuuttivat TTK-lähetyksessä sunnuntaina rumballaan.

Kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tanssittiin elokuvateeman parissa.

Twerkkaaja Tinzen ja tähtiopettaja Valtteri Palinin tanssi oli rumba. Heidän elokuvavalintansa oli Barbie, ja musiikkina kuultiin Billie Eilishin kappale What Was I Made For?.

Tuomaristo haltioitui tähtiparin rumbasta.

– Ei tarvitse olla surullinen, koska tämä rumba onnistui todella hienosti, Jukka Haapalainen kommentoi ja ylisti kaksikon suoritusta tanssitermein.

– Aivan mielettömän hieno rumba, jatkoi Helena Ahti-Hallberg ja kertoi olleensa erityisen vaikuttunut Tinzen nilkkojen ojennuksista, joka edesauttoi rumballe ominaista pehmeää askellusta.

Jorma Uotinen myös komppasi kollegoitaan.

– Siistiä ja sulavaa, tanssi puhui ja liike puhutteli, vartalot antautuivat hurmioon ja rumban luonne sai toteutuksensa.

Pisteitä tuomaristo antoi Tinzelle ja Palinille 24.