Timo Soini: Trumpin kauden loppumetrit menivät pieleen rankimmalla mahdollisella tavalla – "Hän ei sietänyt häviötä"

Timo Soini ei ole tavannut Joe Bidenia henkilökohtaisesti, mutta Soinilla on kokemusta Obaman ajan hallinnon kanssa toimimisesta.

– Toivotan menestystä. Tehtävä on kova ja haasteita on paljon. Varmasti Biden pystyy tuomaan muutosta tietyissä asioissa ja politiikan Sisältö muuttuu, mutta eihän kahtiajako muutu. Kansan eri ryhmien välillä on suuria erimielisyyksiä.