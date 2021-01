MTV Uutisten kirjeenvaihtaja: Tällaisen viestin Valkoisen talon korona-asioista vastaava henkilö kertoi Trumpin toimista – "Pahempi, mitä he osasivat kuvitella"

Biden on ilmoittanut tavoitteekseen, että maassa saataisiin annettua sata miljoonaa rokoteannosta sadan päivän aikana.

– Valkoisen talon korona-asioista vastaava henkilö sanoi, että se perintö, minkä Trumpin hallinto Bidenille jätti, on pahempi, mitä he edes osasivat kuvitella. Bidenin hallinnosta sanotaan, ettei Trumpilla ole ollut kunnollista rokotesuunnitelma, ja pulaa on esimerkiksi suoja- ja rokotetarvikkeista, MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoi Kymmenen uutisissa.