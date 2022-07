Timo Soini: Suomella on Ukrainan sodan jälkeenkin naapuri, joka tarpeen tullen käyttää väkivaltaa

Soini pettyi Turkkiin: "Neljä vuotta tehtiin hyvää yhteistyötä"

Soinin mukaan Suomen valtiojohto on hoitanut maamme tilanteen hyvin. Lisäksi bisnessektori, muut päättäjät ja jopa media ovat suhtautuneet tilanteeseen riittävällä vakavuudella, kaikki yhteistyö itänaapurin kanssa on katkaistu. Nato-prosessi rullaa – mitä nyt yksi kanto on kaskessa.