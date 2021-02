Haavisto lähtee tänään Pietariin – Borrell sai Lavrovilta kylmää kyytiä: Millaista viestiä Suomen pitäisi itänaapuriin viedä?

Haavisto on kertonut julkisuudessa etukäteen aikovansa toistaa vaatimuksen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vapauttamisesta.

– Pidetään oikeustajun vastaisena sitä, että palatessaan Venäjälle hän joutui oikeustoimien ja vankeuden kohteeksi asiassa, jossa Euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin on nähnyt asian toisin. Tältä pohjalta asia otetaan esille ja vaaditaan että hän pääsisi vapaaksi, Haavisto kommentoi MTV:lle viikonloppuna .

"Ei pidä sortua naivismiin"

– Ei pidä sortua naivismiin, lapsellisuus ja sinisilmäisyys eivät ole hyveitä, kun on vaikeampi asia ja joudutaan tosissaan neuvottelemaan. Silloin pitää ymmärtää, että vastapuoli voi lyödä nyrkkiä pöytään. Löysät puheet eivät tule myöskään meidän puoleltamme kysymykseen, kun pöydän toisella puolella on huipputason ammattilainen.

Kanerva pohtii, että tapaamisen ennakkoasetelma on kireä, mutta samalla Venäjä tietää, ettei Suomi ole aggressiivinen kahdenvälisissä suhteissa.

Painolastina kolme kysymystä

Krimin ja Itä-Ukrainan kysymykset sekä Navalnyin tilanne ovat painolastina EU:n ja Venäjän välisten suhteiden rakentamisessa. Se on huono asia maiden kannalta, Haavisto kommentoi MTV:lle viikonloppuna.

Ulkoministerien asialistalla on muitakin kysymyksiä, kuten ilmastopolitiikkaa ja Suomen ja Venäjän rajayhteistyöhön liittyviä teemoja.

– EU antaa selkänojaa, mutta EU:hun vetoaminen ei yksin riitä, vaan pitää pystyä luovasti keskustelemaan asioista. Lavrov on kovan tason ammattilainen ja pitkän aikavälin toimija. Hän on tiukka ja kova neuvottelija, tähän pitää osata varautua. Luotan Haavistoon siinä suhteessa, että hän on varautunut tarkasti ja monipuolisesti Lavrovin tapaamiseen, Kanerva pohtii.