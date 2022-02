Haavisto ilmaisi pettymyksensä Venäjän kaksinaamaisuuteen: Rautaesirippu on laskeutunut Eurooppaan

– On ollut varmasti suuri pettymys kansainväliselle yhteisölle, Saksan Olaf Scholzille ja Ranskan Emmanuel Macronille, että samaan aikaan kun on annettu ymmärtää, että ollaan valmiita etenemään diplomatian tietä, lähdetään etenemään sotaraidetta pitkin, Haavisto totesi.

Venäjän tavoitteena nukkehallitus

– Kyllä tässä sellainen olo tuli, että rautaesirippu on uudestaan laskeutunut Eurooppaan ja Venäjän pyrkimys saada satelliittivaltioita tai itselleen alisteisia valtioita on kasvanut. Etupiiriajattelu on tullut takaisin Valko-Venäjän osalta ja nyt Ukrainan osalta.

Nyt on pakotteiden voimaan panemisen aika

EU-maiden johtajien kokous on edelleen käynnissä Brysselissä, mutta päätelmät on jo julkaistu.

– On tärkeää, että on voitu uhata pakotteilla. Nyt valitettavasti pahin on tapahtunut, ja nyt ne on pantava toimeen.