Timo Kangastie on hakenut yli 2000 ukrainalaista turvaan – "Kyllä se tuuri jossain vaiheessa loppuu"

Tuorein matka tehtiin viikko sitten lauantaina. Tuolloin Kangastie kuljetti Suomeen sotilaan ja hänen puolisonsa sekä heidän lapsensa. Yhteensä Kangastie on hakenut ukrainalaisia turvaan yli 2000.

Lähimmillään Kangastie on ollut Venäjän joukkoja vain noin kilometrin päässä. Hän ei kuitenkaan katso, että hengenlähtö olisi ollut lähellä.

– Tietenkin olemme räjähdyksiä kuulleet koko ajan. On vaikea sanoa, eihän se tarvitse yhden, kun se tulee, mutta ainakin vielä ollaan hengissä.

Kangastie katsoo, että tuurilla on asiassa iso osansa.

Autettavat ovat löytyneet Ukrainan puolella yhdyshenkilön avulla. Kangastien mukaan Operaatio Timo on todella tunnettu Ukrainassa.

Toimintaa on pyöritetty ihmisten lahjoituksilla. Lisäksi Ukrainassa oleva yhdyshenkilö on pyrkinyt keräämään pientä apua ukrainalaisilta.

Kangastiestä on tehty rikosilmoituksia

Auttamisesta voi saada rahaa, minkä vuoksi myös auttajia riittää. Kangastien mukaan on vaikeaa arvioida, kuinka moni voisi olla mukana rahan takia.

Kangastiestä on tehty rikosilmoituksia. Tällä hetkellä Pirkanmaan käräjäoikeudessa on vireillä kaksi syytettä: laiton uhkaus ja veropetos. Molempien käsittely on vielä edessä.