Miro, 25, lähtee auttamaan ukrainalaisia alueelle, jonne Venäjän tykkituli voi osua milloin tahansa

International Finnish Rescue Team on suomalaisen Tina Soinin johtama ryhmä, joka on koostunut 16 hengestä. Pääosin jäsenet ovat Kansainvälisen legioonan entisiä taistelijoita ja mukana on myös kaksi lääkäriä.

"Tätä on pitkään harkittu"

Taustalla Seittamolla on varusmiespalvelus, turva-alan töitä ja myös koulutusta ensihoitajaksi. Paikan päällä Ukrainassa on kuitenkin luvassa lisäkoulutusta esimerkiksi ensihoidon suhteen.

– Kaikki tiedämme, mikä tilanne on Ukrainassa. Jos sinne joku haluaa lähteä auttamaan, veikkaan, että suurin osa on sitä mieltä, että se on hyvä juttu. Vaikka kyseessä on sotatoimialue, hän päättää.