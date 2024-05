Jos lankeat huijausviestiin työpaikallasi, toimi välittömästi näin: "Kaikkein keskeisin asia firman tietoturvan tasossa"

– Tämä kysymys on kaikkein keskeisin asia firman tietoturvan tasossa. Jos et kehtaa kertoa, se on erittäin huono merkki yritykselle. On paikkoja, joissa ihmiset eivät välttämättä uskalla kertoa virheestä. Se on tosi vaarallista. Silloin tietoturvakulttuurin kehittämisessä on todella paljon työsarkaa, VP of Strategy and Operations Noora Ahmed-Moshe Hoxhuntilta sanoo.