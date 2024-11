Salasana on suomalaisten kolmanneksi käytetyin salasana – listalla myös perkele

Salasanojen asiantuntija NordPass on jälleen listannut yleisimpiä salasanoja. Nordpass on listannut tutkimuksessaan niin kansainvälisesti suosituimmat kuin esimerkiksi suomalaisten suosituimmat salasanat.

44 maan salasanatietokantoja analysoineessa tutkimuksessa selvisi, että tänäkin vuonna niin kansainvälisellä listalla kuin Suomenkin listalla on huonoimpia mahdollisia salasanoja.

Lähes puolet maailman salasanoista koostuu tutkimuksen mukaan helpoista näppäinyhdistelmistä. Suosituin salasana Suomessa on näppäimistöllä peräkkäin oleva kirjainjono yhdessä helpoimman numeroyhdistelmän kanssa eli "qwerty123". Suomi on kuitenkin tutkimuksen mukaan yksi harvoista maista, joissa yleisin salasana ei ole "123456".

Suomi-listalla on myös muita onnettomia salasanoja, kuten "salasana" ja pelkkä "qwerty". Myös rumat sanat ovat päässeet listalle: perkele, kakka123 ja paska 123 ovat 10 suosituimman salasanan joukossa.

Salasana on suosittu salasana myös muissa maissa. "Salasana" eri kielillä on yksi maailman yleisimmistä ja pitkään käytetyimmistä salasanoista. Esimerkiksi "password" on neljänneksi suosituin salasana kaikkien maiden listauksessa.