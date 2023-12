Israel teki iskuja Hizbollahin toimipaikkoihin Syyriassa – MTV seuraa sotaa

Israel teki myöhään sunnuntaina useita ilmaiskuja Syyrian pääkaupungin Damaskoksen lähelle, kertoo Syyrian valtion uutistoimisto Sana. Britanniasta käsin toimivan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan iskujen kohteena olivat libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin toimipaikat Sayyida Zeinabin alueella ja lähellä Damaskoksen lentokenttää. Sanan siteeraaman turvallisuusviranomaisen mukaan Syyrian ilmatorjunta ampui osan Israelin ohjuksista alas, kun taas loput aiheuttivat vähäistä aineellista vahinkoa. Israel ei ole kommentoinut väitettyjä iskuja, mutta maan asevoimien mukaan Hizbollah laukaisi sunnuntaina Libanonista useita raketteja Israeliin. Israel on tehnyt satoja ilmaiskuja Syyriaan maassa vuonna 2011 alkaneen sisällissodan aikana. Iskujen kohteena ovat olleet Hizbollahin taistelijoiden lisäksi muun muassa Syyrian asevoimien asemat. Israel on aiemmin todennut, ettei se salli Iranin vahvistaa läsnäoloaan Syyrian alueella. Iran tukee sekä Hizbollahia että Syyrian itsevaltaista presidenttiä Bashar al-Assadia .

22.47: WHO vaatii humanitaarisen avun välitöntä pääsyä Gazaan Maailman terveysjärjestön WHO:n hallintoneuvosto hyväksyi sunnuntaina päätöslauselman, jossa vaaditaan humanitaarisen avun välitöntä ja esteetöntä pääsyä Gazan kaistalle. Lauselma hyväksyttiin sen jälkeen, kun WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus oli kertonut lääkäreiden olevan oloissa, joita ei voi edes kuvitella. Järjestön 34-jäseninen hallintoneuvosto hyväksyi päätöslauselman yksimielisesti. Tosin etenkin Yhdysvallat suhtautui varauksella siihen, että siinä ei viitattu äärijärjestö Hamasin 7. lokakuuta tekemiin hyökkäyksiin. Humanitaarisen avun lisäksi päätöslauselmassa vaadittiin myös poistumislupia potilaille. Tedros sanoi, että WHO:n hallintoneuvosto onnistui saamaan ensimmäisen yksimielisen päätöslauselman konfliktista sen jälkeen, kun se alkoi kaksi kuukautta sitten. Päätöslauselman tavoitteena on toimittaa siviiliväestön tarvitsemia lääkkeitä ja hoitolaitteita sekä taata pääsy sairaanhoitoon.

Gazan terveydenhuoltojärjestelmä polvillaan ja romahtamaisillaan



Tedros avasi hallintoneuvoston erityisistunnon Genevessä sanoen, että Israelin ja Hamasin välisellä sodalla on tuhoisa vaikutus terveystilanteeseen Gazassa ja että lääkäreiden työ siellä on toivotonta.



– Kun yhä enemmän ihmisiä siirtyy yhä pienemmälle alueelle, liikakansoitus yhdistettynä riittävän ruuan, veden, suojan ja sanitaation puutteeseen muodostavat täydelliset olosuhteet tautien leviämiselle, Tedros sanoi.



Gazan terveydenhuoltojärjestelmä on hänen mukaansa polvillaan ja romahtamaisillaan. Alueen 36 sairaalasta vain 14 on toimintakykyisiä, ja alkuperäisestä 3 500 sairaalavuoteesta vain 1 400 on yhä käytettävissä.