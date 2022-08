Alapään tuoksua tupsutellaan nyt iholle – tämä ilmiö puhuttaa TikTokissa

Oletko jo kuullut termistä vabbing? Termi on tullut sanoista vaginal dabbing, ja merkitsee vaginan tuoksun taputtelemista iholle hajuveden tavoin. Käytännössä vaginan omaava henkilö käyttää sormiaan alapäässään ja tupsuttelee tuoksuaan vaikkapa kaulalle ja ranteelle. Ajatuksena on feromonien voimin houkutella mahdollisia parittelukumppaneita luokseen.

Palesa Moon puolestaan muistelee omalla, satoja tuhansia katselukertoja keränneellä videollaan eräitä treffejään, joilla mies ei kyennyt pitämään näppejään erossa naisesta. Nainen antaa kunnian haluttavuudestaan vabbingille. Sittemmin hashtagille #vabbingperfume on syntynyt videoita jo yli 13 miljoonan katselukerran verran, hashtagille #vabbingtrend puolestaan seitsemisen miljoonaa.

Toimiiko vabbing?

Independent huomauttaa, että niin kuin on kyse kaikkien TikTok-ilmiöiden kohdalla, on vaikea sanoa, mistä tai miten trendit oikeasti ovat saaneet alkunsa.

Vabbingista on puhuttu jo vuonna 2018 Carly Aquilino - ja Emma Willman -nimisten koomikoiden podcastgissa, mutta myös seksologi Shan Boodramin vuonna 2019 ilmestyneessä kirjassa The Game of Desire. Nyt aihe joka tapauksessa puhuttaa TikTokissa – toiset ylistävät ja pitävät ilmiötä suorastaan voimaannuttavana, toiset suorastaan pilkkaavat.