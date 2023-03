Mediayhtiö BBC kehotti työntekijöitään poistamaan TikTok-sovelluksen puhelimistaan

Nyt Ison-Britannian julkinen yleisradioyhtiö BBC on herännyt tietoturvauhkaan toden teolla ja kehottanut kaikkia työntekijöitään poistamaan kiinalaisomisteisen TikTokin yhtiön omistamilta puhelimilta, uutisoi The Guardian .

Brittien saarilla TikTokin käyttö on kielletty laajemminkin

TikTokin kielto työntekijöiden puhelimissa on melkoinen suunnanmuutos yhtiöltä, joka on yrittänyt ottaa TikTokia haltuun viimeisen vuoden aikana tavoittaakseen uusia yleisöjä. The Guardianin mukaan BBC on jopa palkannut tiimin TikTok-asiantuntijoita.