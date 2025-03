Tiina Lymiltä yksinkertainen vastaus siihen, mikä on Myrskyluodon Maijan menestyksen salaisuus

Tiina Lymi kertoi ennen Jussi-gaalaa olevansa kiitollinen ja onnellinen kaikista Myrskyluodon Maijan saamista ehdokkuuksista.

Suomalaisen elokuva-alan suurimmat palkinnot jaettiin perjantaina 21. maaliskuuta Jussi-gaalassa. Eniten palkintoja illan aikana kahmi Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija, joka voitti yhteensä kuusi Jussi-palkintoa. Myös Lymi sai Vuoden ohjaaja -palkinnon.

Ohjaaja kertoi ennen gaalan alkua MTV Uutisille jo ehdokkuuksien tuntuneen hyvin merkitykselliselle. Myrskyluodon Maija oli ehdolla yhteensä yhdeksässä palkintokategoriassa.

– Tässä kuuluisi varmaan vastata se, että ei näitä palkintojen vuoksi tehdä, mutta tottakai se tuntuu ihanalta ja varsinkin, kun tämä on alan ihmisten antama palkinto, Lymi tunnelmoi juuri ennen gaalan alkua

– Tietenkin se tuntuu tosi ihanalta ja varsinkin se, että kaikki ne ihmiset, jotka ovat ehdolla itseni lisäksi, ovat niin uskomattoman hienoja taiteilijoita. On valtava ilo ja kiitollisuus sydämessä siitä, että he ovat kaikki ehdolla.

Myrskyluodon Maija oli yksi vuoden 2024 kirkkaasti menestyneimpiä kotimaisia elokuvia. Ohjaaja arvelee, mihin sen menestys saattaa perustua.

– Luulen, että se on sellainen tietynlainen vilpittömyys, mutta kyllä se on niin yksinkertainen se vastaus, että se on rakkaus. Se kertoo tunteista ja ihmisistä, jotka kohtaavat toisensa. Se on kuitenkin elokuva, joka kertoo sellaisesta vilpittömästä, puhtaasta rakkaudesta, jonka ehkä jaloin muoto on hyväksyntä. Luulen, että se on se kokemus, jonka ihmiset siitä saavat.