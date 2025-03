Näyttelijä Aksa Korttilalla kiireinen Jussi-ilta – joutuu lähtemään töihin kesken gaalahumun

Aksa Korttila piipahtaa Kansallisteatterin lavalla Jussi-gaalan juhlahumun välissä.

Suomalaista elokuvaa juhlitaan jälleen perjantaina 21. maaliskuuta Jussi-gaalassa, joka järjestetään perinteiseen tapaan Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa. Gaalan juontaa Constantinos "Gogi" Mavromichalis ja se näytetään suorana MTV Katsomossa sekä MTV3-kanavalla kello 19.30 alkaen.

Gaalahumu punaisella matolla on jo täydessä tohinassa. Yksi illan jännittäjistä on näyttelijä Aksa Korttila, joka on ehdolla Vuoden läpimurtoroolin palkinnon saajaksi roolityöstään elokuvassa Perhoset.

Korttila kertoi MTV Uutisille jännittävänsä iltaa todella paljon ja huomanneensa hermostuksensa merkit jo etkoilla, joita hän vietti kotonaan yhdessä ohjaaja Jenni Toivoniemen ja käsikirjoittaja Anna Brotkinin kanssa.

– Olin todella jännittynyt, vaikeaa oli syödä. Mutta tämähän on todella mahtavaa, olen todella kiitollinen ja onnellinen. Sanoin juuri Jennille kun tultiin sisään, että "mä en olisi täällä ilman sua", ja heti alkoi itkettää ja mietin, että ei, nyt stop stop, Korttila nauroi.

Näyttelijä arvelee illasta tulevan tunteikas, kävin palkintojen suhteen miten kävi. Koko iltaa Korttila ei kuitenkaan ennätä jännittämään Kaapelitehtaalla, vaan hän lähtee välissä käymään töissä Kansallisteatterin näyttämöllä.

– En jää nyt juhlimaan, tulen sitten takaisin kun se esitys päättyy. On sovittu, että ehdin hyvin jatkoille. Niin kävi miten kävi, on ihanaa juhlia suomalaista elokuvaa.