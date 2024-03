Elämäntyöstään Betoni-Jussilla palkittu Kati Outinen joutui juhlimaan maltilla – syynä isoäidin velvollisuudet

– He tietävät tasa, mistä on kysymys, kun elokuvaa tehdään. Kuinka vaikeaa, ihanaa, hankalaa välillä ja toisaalta palkitsevaa se on kun kaikki menee nappiin. Niin heidän tämmöinen standing ovation, niin ei sen enempää voi olla.

– Kultuurihan on luonut sen, mitä me puolustetaan kansakuntana. Se on luonut meidän kielen, joka on se, millä ilmaisemme tunteemme. Sen avulla ollaan voitu pohtia sellaisia kysymyksiä meidän historian aikana, jotka ovat olleet vaikeita ja monitahoisia. Kuvataiteen, näytelmien, elokuvien, musiikin avulla on ikään kuin päästy käsiksi sellaisiin asioihin, mille ei ole sanoja, mutta jotka voat meidän yheistä kokemusmaailmaa. Niin jos se näivetetään, se on ihan valtava sääli.