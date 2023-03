Jussi-menestyjä Tytöt, tytöt, tytöt -elokuva on myyty yli 50 maahan – ohjaaja Alli Haapasalo kertoo, miksi suomalaiselokuva on nyt niin haluttu ympäri maailman

Haapasalo vieraili Huomenta Suomi -ohjelman sohvilla sunnuntaina 26. maaliskuuta tunnelmoimassa elokuvan menestystä. Ohjaaja kertoi, että Tytöt, tytöt, tytöt on myyty yli 50 maahan ympäri maailman, ja ylistystä on tullut useilla kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla.

– Meidän palautteen perusteella se on hyvin uusi ja voimakas samaistumispinta. Me saadaan hyvin emotionaalista palautetta eri puolilta maailmaa, jossa ihmiset kertovat, että he ovat kokeneet samaistumista elokuvan henkilöihin ja monet sanoo, että se on ollut ensimmäinen kerta elämässä, Haapasalo kertoi.