Tiina Lymi näki unen ja ymmärsi, että hänen pitää tehdä Myrskyluodon Maijasta elokuva

Myrskyluodon Maija on Anni Blomqvistin samannimiseen romaaniin perustuva elokuva ja sijoittuu 1800-luvun Suomen rannikkoseudulle. Elokuva ja kirja on tarina vahvasta naisesta ja hänen kohtaamistaan haasteista myrskyisällä saarella.

Elokuvan on ohjannut näyttelijänäkin tunnettu Tiina Lymi . Lymi päätyi ohjaajaksi elokuvan tuottaja Jukka Helteen kysyttyä, että pitäisikö hänen tehdä Myrskyluodon Maijasta elokuva.

– Upeita teoksia. Luin ne ja tajusin, että tämä on juuri nyt tuotu minulle eteen siksi, että minun pitää tehdä tämä elokuva. Tämä on sellainen asia ja aihe, mihin minun pitää tarttua.

– Rakkaus. Hyväksyntä. Resilienssin lähde. Olin pohtinut paljon resilienssiä, miksi joillain sitä on ja joillakin ei, mikä sen lähde on. Tajusin, että tämä (Myrskyluodon Maija) on täydellinen teos ja kehys sen asian tutkimiseen.