Suurelokuva Myrskyluodon Maija on 4 miljoonan euron riskisijoitus – "Voimme ajautua suohon tai onnistua"

Kirjailijan suuri suru

On sanottu, että Blomqvist kirjoitti myös surutyötään. Hänen miehensä ja poikansa hukkuivat myrskyssä vuonna 1961. Samankaltaista draamaa on romaaneissa, tv-sarjassa sekä myös Tiina Lymin ohjaamassa ja käsikirjoittamassa elokuvassa

Lymi on tehnyt elokuvan, joka ei viittaa mitenkään Lindmanin sarjaan.

Ohjaaja näki unen – ja teki elokuvan

– Kun Solar Filmsin toimitusjohtaja Jukka Helle ehdotti minulle, että ohjaisin Myrskyluodon Maijasta elokuvan, vastasin, että "ei, huono idea". Jäin miettimään asiaa ja näin unen. Hankin kirjat, luin ne ja tajusin, että tämähän on tehtävä.

– Rakkaus ja hyväksyntä. Että ihminen saa olla sellainen kuin on.

Päätähti muuttui saaristolaiseksi

Riskillä suohon tai voittoon

Elokuva on kaikin tavoin perinteinen. Kuvauksessa ja leikkaamisessa ei kikkailla, tarina kulkee verkkaisesti Lauri Porran mahtipontisen musiikin säestyksellä. Maisemat ovat kauniita ja karuja.

Kaksi tuntia ja 45 minuuttia kestävän filmin budjetti on neljä miljoonaa euroa. Summa on maailmalla pieni, mutta Suomessa elokuvia tehdään useimmiten reilusti alle kahdella miljoonalla.

– Riski tämä on, hän myöntää tyynesti. Myrskyluodon Maija tunnetaan yhä Mårtenssonin biisin kautta. Kun siitä nyt tehdään elokuva, voimme ajautua suohon tai onnistua. Me tarvitsemme suuren yleisön ja meidän toive on, että yleisö tarvitsee tällaisia elokuvia.