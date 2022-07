Tiia Raitmaa, 42, on lääkäri, joka puhuu avoimesti omasta terveydestään: "Pystyn ymmärtämään kipupotilaita"

Alanvaihtoa ja erikoistumista

– Erikoistun akuuttilääketieteeseen ja tulevaisuudessa osaamisalani on vielä laajempi. Uskon, että omakohtaisilla kokemuksillani kivuista on vaikutusta työssäni niin, että pystyn ymmärtämään kipupotilaita. Olen myös hoitanut paljon kovista kivuista kärsiviä vanhuksia.

Kipu rajoittaa elämää, mutta ei näy ulospäin

– On ollut hetkiä, jolloin on vaikea uskoa, että selviää ja pohtii, mitä hyvää tässä elämässä on. Ennen lapsia elämässä oli vaikeitakin aikoja, tietysti lasten myötä elämään on tullut lisää merkitystä. Mutta olen tehnyt valinnan, että yritän elää täysillä kivusta huolimatta. Se päätös on myös parantanut elämäni laatua.