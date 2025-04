Tiesitkö? Tuttu rallikasvo suuressa roolissa Kalle Rovanperän taustalla – "Ihanaa olla tällä puolella"

Janne Fermillä on merkittävä rooli Toyotan rallitähti Kalle Rovanperän taustalla. Esapekka Lapin entinen pitkäaikainen kartanlukija ja MTV Urheilun asiantuntijanakin tällä kaudella toiminut mies on tekemässä teräviä huomiota etuautossa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kanariansaarten MM-ralli 24.–27.4.

Su: EK:t 14–18 klo 10.10 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Kalle Rovanperän ja hänen kartturinsa Jonne Halttusen etuautomiehistössä ovat operoineet tällä kaudella kuljettajana Juuso Nordgren ja kartanlukijana Janne Ferm. Asfalttiralleissa työskentelevä etuautoryhmä ajaa erikoiskokeet ennen kilpailijoita läpi, tutkailee olosuhteita ja tekee tiessä havaittujen muutoksienkin myötä korjauksia nuotteihin.

– Eka ihan normaalisti tehdään aikataulu, millä aikaikkunalla mennään sisään. Sitten pelataan kelien mukaan, Janne Ferm avaa.

– Minulla on pari eri suunnitelmaa. Koko ajan muutellaan kelin mukaan, mitä niistä käytetään.

Tie on voinut muuttua aiemmasta nuotituksesta esimerkiksi likaisemmaksi, ja Monte Carlossa sen jäisyys saattaa vaihdella. Kilpailijat saavat tärkeää tietoa ennen kuin on tositoimien aika.

– Nyt lähetellään pdf-tiedostoja aika paljon. Kopiokone laulaa aamuisin tai iltaisin. Minulla yleensä vasta aamuisin. Herään puolitoista tuntia ennen omaa lähtöaikaa ja sitten vasta annan kopion, Ferm setvii.

Ei kristallipalloa

Ferm toteaa, etteivät rallit ole ikinä helppoja. Tänään sunnuntaina päättyvässä Kanarian asfalttiosakilpailussa on hänen mukaansa oleellista huomioida pilvien vaikutus.

– Kun mennään pilven läpi, tulee kosteutta.

Muutoksia on tarkkailtava, ja arvioitava myös, onko vesisadetta luvassa. Ferm kiteyttää, että säästä annetaan sen hetkinen tieto.

– Eihän meistä kellään ole kristallipalloa.

– Olemme puolitoista tuntia ennen kilpuria siellä (tiellä). Kyllä jo siinä ajassa aika paljon sattuu ja tapahtuu.

"Tuoreessa muistissa"

Takaisin kilpakartanlukijaksi Ferm ei polttelua koe.

– Just eilen Kallen ja "Takan" (Takamoto Katsuta) kanssa puhuimme siitä. Kyllä on ihanaa olla tällä puolella ja katsoa, kuinka nuo sitä tekevät, Ferm sanoi lauantaina.

– Silti on niin tuoreessa muistissa, mitä he tälläkin hetkellä kokevat hotellihuoneessa. Tässä on ihan kiva olla.

Katso ylälaidan videolta, miten Ferm avaa etuautokartanlukijan tehtävää ja naureskelee joillekin tehtävässä ajan saatossa tapahtuneille muutoksille.