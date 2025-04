EK7: Taas pohjat! Kalle Rovanperä tekee Kanarialla täysin poikkeuksellista jälkeä – MTV seuraa

Kanarian MM-rallissa ajetaan lauantaina seitsemän erikoiskoetta ja 124 ek-kilometriä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia.

KOKONAISTILANNE 7/18 EK:N JÄLKEEN:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 1.25:01,4 2. Sébastien Ogier Toyota +27,8 3. Elfyn Evans Toyota +43,3 4. Sami Pajari Toyota +1:06,4 5. Takamoto Katsuta Toyota +1:13,4 6. Thierry Neuville Hyundai +1:22,4 7. Ott Tänak Hyundai +1:26,2 8. Adrien Fourmaux Hyundai +1:32,6 9. Grégoire Munster M-Sport +2:38,4 xx. Joshua McErlean M-Sport +3:55,5

LAUANTAIN OHJELMA:

11.48 EK8 Arucas–Firgas–Teror 1 (13,75 km) 12.58 EK9 Tejeda–San Mateo 1 (23,30 km) 15.40 Huolto D, Gran Canaria Stadium (40 min) 17.05 EK10 Moya–Galdar 2 (24,09 km) 18.48 EK11 Arucas–Firgas–Teror 2 (13,75 km) 19.58 EK12 Tejeda–San Mateo 2 (23,30 km) 22.35 EK13 Las Palmas de Gran Canaria (1,80 km) 22.51 Huolto E, Gran Canaria Stadium (45 min)

SEURANTA:

EK7 Moya–Galdar 1 (24,09 km)

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 14:29,6 2. Sébastien Ogier Toyota +1,0 3. Elfyn Evans Toyota +6,9 4. Takamoto Katsuta Toyota +7,4 5. Adrien Fourmaux Hyundai +7,6 6. Sami Pajari Toyota +11,1 7. Thierry Neuville Hyundai +12,9 8. Ott Tänak Hyundai +18,5 9. Grégoire Munster M-Sport +27,3 xx. Joshua McErlean M-Sport +39,3

Klo 10.48: Rovanperälle 1,0 sekunnin pohjat! Ogier tällä pätkällä toiseksi nopein. Se on seitsemäs peräkkäinen pohja-aika seitsemällä ensimmäisellä erikoiskokeella. Tällaista rallin aloitusta ei ole nähty kertaakaan aiemmin 2020-luvulla.

– Tämä oli viikonlopun karmein pätkä. Olen tyytyväinen aikaa. Alaspäin vaihtaminen ei aina toimi. Vähän menee flow siinä.

Rovanperä täsmentää vielä, että vaihdeongelma ei ole huolestuttava.

Klo 10.42: Evans alittaa Katsutan ajan 0,5 sekunnilla.

Klo 10.39: Pajari jää Katsutan pohjista 3,7 sekuntia. Kokonaistilanteessa Pajari vielä 7,0 sekutia edellä.

– Ihan ok veto. Todella puhtaasti tuli. Olin vähän varovainen joissain paikoissa. Toiselle vedolle on parannettavaa. Todella ok tuntuma ja turvallinen vauhti.

Klo 10.36: Katsuta tulee 0,2 sekunnilla Fourmaux'n ajan alle.

Klo 10.33: Neuville jää Fourmaux'sta 5,3 sekuntia.

– Alku tuli hyvin. Sen jälkeen se oli taistelua. En voi tehdä paljoakaan. Meillä kaikilla on täysin erilaiset säädöt. Säädöillä ei ole mitään väliä. Emme vain tajua.

Uskomattoman vaikeaa on Hyundai-leirissä.

Klo 10.30: Tänak kertoo tehneensä eilisen jälkeen pieniä muutoksia autoon, mutta:

– Tilanne on jopa huonompi kuin eilen.

Hän jää 10,9 sekuntia Fourmaux'sta.

Klo 10.26: Katsuta tällä hetkellä nopein kuljettaja pätkällä. Pajari viidessä kilometrissä 3,5 sekuntia perässä.

Klo 10.20: McErlean pätkän maalissa. Pajari saadaan seuraavana liikkeelle. Pätkällä olevista Hyundai-kuskeista nopeinta vauhtia pitää tällä hetkellä Fourmaux.

Klo 10.05: Päivä käyntiin! McErlean ensimmäisenä liikkeelle. Pajarin lähtöaika 10.23, Rovanperän 10.32.

Klo 9.55: Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan seuraamaan rallin toista ajopäivää, joka on samalla päivistä kaikkein pisin. Lähtökohdat ovat suomalaisittain sikäli herkulliset, että Rovanperä johtaa kisaa kuuden pohja-ajan myötä ylivoimaisesti ja Pajarikin on komeasti neljäntenä.

Toyotalla siis avauspäivän jälkeen peräti viitoisjohto, kun Hyundai-kuljettajat olivat perjantaina isoissa ongelmissa autojensa tasapainon ja pidon kanssa.