Ethän heitä roskiin perunan kuoria?
Peruna on monille suomalaisille tuttu ja perinteinen raaka-aine arkiruoanlaitossa. Helmikuisen perunaviikon kunniaksi Huomenta Suomessa keskusteltiin maanantaina perunan hyödyistä ja monipuolisista käyttömahdollisuuksista.
Peruna-alan yhteistyöryhmän asiamies Kati Pohjanmaa ja ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäki nimesivät lähetyksessä yhden perunan aliarvostetuimmista ominaisuuksista.
– Perunan kuoret. Käyttäkää ihmiset perunat kuorineen, älkää kuoriko niitä! Sanna Mansikkamäki totesi.
Kuoret voi jättää perunamuusiinkin
Mansikkamäen mukaan perunan kuorissa piilee paitsi tärkeitä ravintoaineita ja vitamiineja myös hyvää makua. Siksi kuoria ei missään nimessä kannata heittää hukkaan.
Suuri osa perunan vitamiineista, kivennäisaineista ja kuidusta löytyy kuoresta tai sen alta. Kun syöt perunan kuorineen, saat talteen enemmän C-vitamiinia, B-vitamiineja, kaliumia, rautaa ja antioksidantteja kuin kuoritusta perunasta.
Peruna-asiantuntijoiden mukaan riittää, että perunat pesee hyvin ennen käyttöä.
– Jos tekee vaikka perunamuhennoksen, niin ei siihenkään tarvitse kuoria perunoita, vaan voi laittaa kuorineen, Kati Pohjanmaa vinkkasi.
Pohjanmaan mukaan kuoret "katoavat" muusin sekaan, eikä niistä ole mitään haittaa – päinvastoin.