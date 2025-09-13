Lola Odusogan laulua on voinut kuulla julkisuudessa jo ennen Masked Singeriä.

Masked Singer Suomi -ohjelman seitsemännen kauden avausjaksossa Poni-hahmon maskin alta paljastui juontaja ja malli Lola Odusoga. Maanantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa vieraillut Odusoga kuvaili Masked Singer -kokemuksen olleen "yhdeksän kuukauden stressi".

– Ei samanlainen kuin raskausaika, mutta kuitenkin yhdeksän kuukauden stressi. Minulla on itselläni niin vankat musaluokkakokemukset, mutta paljon traumoja liittyen lauluun, hän kertoi.

Odusoga juhlii tänä vuonna 30-vuotista uraansa, ja se oli hänelle syy lähteä mukaan ohjelmaan – lauluun liittyvistä traumoista huolimatta.

– Ajattelin, että kaikki hullu, mitä tulee vastaan ja ehdotetaan, niin tälle vuodelle teen sen. Nyt mennään isosti pelkoja päin.

Lola Odusogan Masked Singer -hahmo oli Poni.

Odusoga kertoi olevansa tietyllä tapaa onnellinen siitä, että hänen Masked Singer -matkansa päättyi jo ensimmäiseen jaksoon.

– Nyt on netissä paljon vähemmän materiaalia, missä minä laulan, hän totesi.

Odusogan laulua on voinut kuulla julkisuudessa jo kauan ennen Masked Singeriä. Hän nimittäin laulaa vuonna 2012 ensi-iltansa saaneessa Vares – Pimeyden tango -elokuvassa, jossa hän myös näyttelee.

– Jouduin pitkällisen taistelun jälkeen laulamaan siihen kyseiseen leffaan yhden biisin. Nämä olkoon ainoat, mitä minun suustani koskaan julkisesti laulaen kuullaan, hän sanoi.

2:03 Videolta näet Odusogan Masked Singer -esityksen.