C Moreen uusia alkuperäissarjoja – uutta sarjajättiä tähdittämässä Mikael Persbrandt ja Samuli Edelmann

C Moren ja Telian 24. marraskuuta järjestämässä mediatilaisuudessa kuultiin tuoreimpia kuulumisia suoratoistoalalta ja C Moren alkuperäissarjojen tuotannoista. Samalla julkistettiin kolme kokonaan uutta C More -alkuperäissarjaa.

Kaverikirja

Kaverikirja on vinon lämmin ihmissuhdedraama erilaisista taustoista tulevien nuorten kaupunkilaisten ystäväporukasta. Sarjan rakastettavan raivostuttavat henkilöt lähestyvät toisiaan milloin sydän, milloin hampaat edellä. Pääosissa ovat teini-iän bestikset Saima ja Alina. Unelmatyöhönsä pettynyt Saima (Laura Eklund Nhaga) ja juuri eronnut Alina (Ella Lymi) tapaavat sattumalta ja tiet yhtyvät vuosien jälkeen. Uudessa elämänvaiheessa he joutuvat miettimään, onko heistä enää ystäviksi ja mitä ystävyyden eteen pitää tehdä. Draamasarjan muissa rooleissa nähdään mm. Tatu Sinisalo, Pietu Wikström, Anna Böhm, Elias Gould, Markus Järvenpää ja debyyttinsä draamanäyttelijänä tekeväElina Gustafsson. Sarjan kuvaukset ovat nyt käynnissä jatkuen joulukuun puoliväliin saakka. C More -suoratoistopalvelussa sarja julkaistaan loppuvuodesta 2022. Kaverikirjan tuotannosta vastaa Dionysos Films.

Exit Suomi

Ensi vuonna C Moressa julkaistaan myös norjalaiseen samannimiseen kohusarjaan perustuva Olli Ilpo Salosen ohjaama draamasarja Exit Suomi. Ylilyönneissään vertaansa vailla olevan sarjan käsikirjoituksesta vastaavat Tuomas Vimma sekä Matti Koskinen.

Poromafia

Lisäksi tammikuussa alkavat vuoden 2023 odotetuimman draamauutuuden, Poromafian, kuvaukset Lapissa. Poromafia on mustan huumorin sävyttämä pohjoisen rikossaaga, jonka keskiössä on arktisia bisneksiä ja loputtomia erämaita hallitsevan perheen sisäinen valtataistelu. Pääosissa nähdään maailmanluokan tähdet Samuli Edelmann, Mikael Persbrandt jaAnna-Maija Tuokko.

Draamasarjassa pohjoisen matriarkka jättää jälkeensä perinnön, jolla suvun maat jaetaan perheen kesken. Testamentit kuitenkin repivät perheen hajalle haudattujen salaisuuksien noustessa päivänvaloon. Kaikkien yllätykseksi kuvioon ilmestyy kilpailevan perheen tytär (Anna-Maija Tuokko), joka on yksi testamentin saajista. Samoihin aikoihin suvun vanhin poika (Samuli Edelmann) vapautuu vankilasta. Hän nousee isäänsä vastaan taisteluun maiden herruudesta ja kääntyy Norjan alamaailmaa johtavan vanhan ystävänsä (Mikael Persbrandt) puoleen. Poromafian tuotannosta vastaa Kaiho Republic ja se saa ensi-iltansa C Moressa alkuvuodesta 2023.

– Nyt eletään kotimaisen draaman kulta-aikaa! Tänä vuonna julkaisemme ja tuotamme ennätysmäärän C More -alkuperäissarjoja ja sama tahti jatkuu myös ensi vuonna. Panostamme yhä laadukkaampiin ja monipuolisempiin tuotantoihin, joiden tarinat koskettavat suomalaisia, kuvailee MTV:n draamapäällikkö Jani Hartikainen.

Jo aiemmin julkistettuja C More -alkuperäissarjauutuuksia ensi vuodelle ovat muun muassa toimittaja Urpo Lahtisen elämästä kertova Hymyä!, Nokian menestystarinan ensiaskeleita kuvaava Made in Finland sekä rikosdraamasarja Harjunpää, joka pohjautuu Matti Yrjänä Joensuunsamannimisiin klassikkodekkareihin. Vuoden 2022 avaa puolestaan heti tammikuussa C Moressa julkaistava lämminhenkinen komedia Kämppikset.



Ensi vuodelle julkistetut C More -alkuperäissarjat

Kämppikset – 13.1. alkaen

Harjunpää – helmikuussa

Kansan vihollinen – myöhemmin keväällä

Hymyä! – myöhemmin keväällä

Made in Finland – myöhemmin keväällä

Kaverikirja

Sininen enkeli

Exit Suomi

Musta valo

Omerta 6/12