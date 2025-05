Bara bada bastusta heräsi plagiaattispekulaatio – nyt lauluntekijä kertoo, mistä on kyse

KAJ-yhtyeen viisukappaleen yksi lauluntekijä Kristoffer Strandberg kertoo TV4:lle miksi Bara bada bastun ja intialaiskappaleen harmonikkamelodiat kuulostavat täsmälleen samalta.

Hiljattain esille nousi tarkkakorvaisten viisukansalaisten havainto, että Ruotsia edustavan suomalaisen KAJ-yhtyeen Euroviisujen kisakappale Bara bada bastun introssa kuultava harmonikkamelodia kuulostaa hämmästyttävän samalta, kuin vuonna 2024 julkaistun intialaisartistni Devinder Sunnyn kappaleessa Enough is enough kuultava harmonikkamelodia.

Asiasta ehtivät siis herätä jo plagiaattiepäilyt.

Kristoffer Strandberg, joka on ollut tekemässä Bara bada bastua, kertoo nyt ruotsalaismedia TV4:lle, mistä on kyse.

– Looppi on peräisin Splicen rojaltivapaasta loop-pakeista, Strandberg kertoo.

Splice on kansainvälinen looppipankki, joka on Strandbergin mukaan yksi maailman suurimmista. Musiikissa loopilla tarkoitetaan lyhyttä ja valmista melodiaa tai rytmiä, joka toistuu kappaleessa useaan otteeseen.

– Kuka ikinä onkaan tehnyt mainitun kappaleen (Enough is enough) on luultavasti käyttänyt samaa looppia, Strandberg kommentoi TV4:lle.

Strandberg vertaa sitä myös yhdysvaltalaisartisti Sabrina Carpenterin hittikappaleeseen Espresso, jossa kuullaan myös tämänkaltaisia looppeja.

– Se on hyvin yleistä nykypäivän tuotannoissa.

Bara bada bastun ovat säveltäneet, sanoittaneet sekä tuottaneet KAJ-yhtyeen jäsenten Jakob Norrgårdin, Axel Åhmanin sekä Kevin Holmströmin ja Strandbergin lisäksi Anderz Wrethov ja Robert Skowronski.

KAJ ons suurin ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.

Euroviisut järjestetään Sveitsin Baselissa 13.-17. toukokuuta. Suomea edustaa Erika Vikman kappaleellaan Ich komme.