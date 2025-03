Tällainen on Ruotsin viisuedustaja KAJ: "Vöyrin pojilta" irtoaa jopa parodia-aaria Nessun dormasta

MTV Uutiset esittelee tässä artikkelissa Ruotsia Euroviisuissa edustavan KAJ-yhtyeen jäsenet.

Vöyriläinen, suomenruotsalainen KAJ-yhtye edustaa Ruotsia Euroviisuissa.

Bara bada bastu -kappaleella Ruotsin euroviisukarsinnat, eli Melodifestivalenin, voittaneen KAJ:n jäseniä ovat Kevin Holmström, Axel Åhman ja Jakob Norrgård.

MTV Uutiset esittelee tässä artikkelissa yhtyeen ja sen jäsenet.

Yhtyeen historia

Huumoriryhmä KAJ perustettiin lukiossa Vöyrillä vuonna 2009. Kolmikko tutustui toisiinsa jo aiemmin ala-asteaikoina.

Huumorimusiikkia tekevä yhtye on aiemmin ollut ennen Melodifestivalen-huumaa tunnettu suomenruotsalaisten keskuudessa.

Huumorin ytimessä on kolmikon puhuma kieli, eli vöyrin murre.

Linkin videolta on kuultavissa aaria Nessun dormasta tehty humoristinen versio Nissan bromsa, vapaasti suomennettuna Nissanin jarru.

KAJ on vuosien aikoina leikitellyt musiikissaan erilaisilla tyylilajeilla. Esimerkiksi Taco hej -kappaleessa on selkeitä latinovaikutteita, kun taas Pa to ta na kako -kappale on K-poppia.

Yhtye on nostanut tärkeänä elementtinä esiin tuottajansa Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa esiin tuottajansa, vaasalaisen Janne Hyötyn.

Hyöty on muun muassa tehnyt kymmeniä listahittejä Japanissa. Hän ei ole ollut tekemässä KAJ:n Bara bada bastu -kappaletta.

– Janne on käytännössä KAJ:n neljäs jäsen, hänen merkityksensä on todella suuri, Norrgård toteaa Maaseudun Tulevaisuuden vuonna 2020 julkaisemassa haastattelussa.

Vuonna 2014 yhtyeen kappale Jåo nåo e ja jåo YOLO ja nåo valittiin vuoden suomenruotsalaiseksi radiokappaleeksi. Seuraavana vuonna yhtye valittiin vuoden pohjalaiseksi.

Yhtye on julkaissut seitsemän albumia. Konserttien lisäksi kolmikko on muun muassa tehnyt humoristisen näytelmän ja musikaaleja Vaasan teatterissa. Vuonna 2014 Yle Areenassa julkaistiin yhtyeen joulukalenteri.

KAJ päätyi osallistumaan Melodifestivaleniin Ruotsin yleisradioyhtiön pyynnöstä.

Kevin Holmström

31-vuotias Kevin Holmström on ammatiltaan ääniteknikko. Hän on opiskellut Arcada-ammattikorkeakoulussa medianomiksi ja erikoistunut äänityöskentelyyn.

Holmström on kotoisin Vöyrin Komossan kylästä.

Ylen haastattelussa Holmström on kertonut esiintyneensä jo pienestä pitäen.

– Lavalla oleminen ja viihdyttäminen on yksi parhaista asioista, joita tiedän, Holmström toteaa vuonna 2020 tehdyssä haastattelussa.

Samassa haastattelussa Holmström puhuu ahdistuksestaan ja pohtii avun hakemista asiaan.

Holmström on ainakin aiemmin asunut Helsingissä vaimonsa kanssa.

Ilta-Sanomien mukaan Ylen hiihtoasiantuntijana työskentelevä Matias Strandvall ja entinen huippujalkapalloilija Sebastian Strandvall ovat Holmströmin serkkuja.

Axel Åhman

31-vuotias Axel Åhman on valmistunut journalistiikan kandiksi Helsingin yliopiston ruotsinkielisestä sosiaali- ja kunnalliskorkeakoulusta.

Åhman on työskennellyt juontajana sarjassa Axel Åhman – vieraassa normissa. Ylen julkaisemassa viisijaksoisessa sarjassa tutustutaan yhteiskunnan kirjoittamattomiin sääntöihin ja rajoihin.

Vuonna 2014 Åhman oli Ylen ruotsinkielisen radiokanavan Yle Vegan kesäpuhujana.

Lisäksi Åhman on kirjailija. Hän julkaisi ensimmäisen kirjansa, novellikokoelman Klein, vuonna 2020. Näistä novelleista yhdellä hän voitti kolmannen palkinnon Arvid Mörne -kirjallisuuskilpailuissa vuonna 2017.

Palkinto tuli novellista Bastutronen, joka kääntyy vapaasti suomennettuna saunan valtaistuimeksi.

Åhman on kotoisin Vöyrin Palviksen kylästä. Hän on kertonut Hufvudstadsbladetin haastattelussa varttuneensa maatilalla perheessä, jossa kiinnostuksen kohteita olivat metsästys ja moottoriurheilu.

Jakob Norrgård

31-vuotias Jakob Norrgård on opiskellut elokuva- ja televisioalaa Arcada-ammattikorkeakoulussa. Hän erikoistui koulussa valokuvaukseen ja leikkaamiseen.

Vuonna 2017 Norrgård työskenteli juontajana Ylen ruotsinkielisen nuorille suunnatun radiokanavan X3M:n aamuohjelmassa yhdessä My Tengströmin ja Joppe Dikertin kanssa.

Vuonna 2020 Norrgård oli Ylen ruotsinkielisen radiokanavan Yle Vegan kesäpuhujana. Tuolloin hän kertoi lapsena olleensa kiinnostunut jalkapallosta ja pukeutumisesta.

Norrgård on kotoisin Maksamaalta. Maksamaan ja Vöyrin kunnat ovat sittemmin yhdistyneet Vöyriksi.