Tiedot Porvoon epäillyistä poliisiampujista karttuvat vähitellen – veljeksissä outoja yksityiskohtia

Poliisiampujiksi epäiltyjen veljesten Tukholmassa asuva isä on vahvistanut MTV Uutisille , että kyseessä ovat hänen 25- ja 30-vuotiaat poikansa. Ilta-Sanomien mukaan myös isän vaimo on syntyjään suomalainen.

Tiedossa on myös, että miehistä vanhemmalla on Ruotsin ja Suomen kaksoiskansalaisuus. Nuorempi on Ruotsin kansalainen. Miesten perhe on asunut aikoinaan Porvoossa, ja ainakin veljeksistä vanhempi on käynyt Suomessa peruskoulua.