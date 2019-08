Porvoon poliisiampumiseen liittyy monta mysteeriä – nämä ovat 5 hämmentävintä kysymystä, jotka odottavat vastausta

Varmaa tietoa on, että ampujiksi epäillään vuonna 1989 ja 1994 syntyneitä miehiä. Miehistä vanhemmalla on Ruotsin ja Suomen kaksoiskansalaisuus. Nuorempi on Ruotsin kansalainen.



Kyse on veljeksistä. MTV Uutisten tietojen mukaan miesten perhe on asunut aikoinaan Suomessa, ja ainakin veljeksistä vanhempi on käynyt Suomessa peruskoulua.



Miehiä epäillään useista murhan yrityksistä. Keskusrikospoliisi on kertonut kuulustelevansa epäiltyjä tänään.



Toistaiseksi tapaukseen liittyy runsaasti avoimia kysymyksiä ja yksityiskohtia, joita viranomaiset eivät ole kertoneet julkisuuteen.



MTV Uutiset koosti tapauksen viisi suurinta kysymystä.



Miksi poliisia ammuttiin teollisuusalueella Porvoossa?



Tapahtumat lähtivät vierimään varhain sunnuntaiyönä, kun poliisi sai tavanomaisen hälytystehtävän Porvoossa sijaitsevalle Ölstensin teollisuusalueelle.



Kun poliisipartio saapui paikalle, poliiseja vaadittiin luopumaan aseistaan ja paikalla olleet henkilöt avasivat tulen heitä kohti.



Kaksi poliisia haavoittui. Molemmat kiidätettiin sairaalaan.



Toisen on kerrottu päässeen sairaalasta jo viikonlopun aikana. Toinen puolestaan loukkaantui vakavammin ja hän on yhä sairaalahoidossa. Hänen tilaansa on kuitenkin kuvailtu olosuhteisiin nähden hyväksi.



Ampumisen syy on hämärän peitossa.



Oliko kyseessä väijytys? Kuka teki hälytyksen?

Poliisi kertoi sunnuntaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että alkuperäisen hälytyksen teollisuusalueelle oli tehnyt "mielenkiintoinen henkilö".



Poliisi kertoi myös, että ampumisen kohteena oli nimenomaan viranomainen.



Sitä ei kuitenkaan kommentoitu, oliko poliisille järjestetty teollisuusalueella väijytys. Poliisi ei ottanut myöskään tarkemmin kantaa siihen, kuka ampumistilanteeseen johtaneen hälytyksen teki. Näitä asioita ei ole kommentoitu myöskään sen jälkeen.



Ruotsalaislehti Expressen sen sijaan on uutisoinut omiin tietoihinsa perustuen, että poliisi olisi soitettu paikalle ampujien itsensä toimesta. Lehden mukaan kyse oli väijytyksestä. Lehti ei kuitenkaan avannut tietojensa taustoja.



Vaikka lehden tiedot pitäisivät paikkansa, ampumisen tai väitetyn väijytyksen motiivista ei kuitenkaan ole tietoa.



Mitä epäillyt tekivät Porvoossa?



Poliisi on kertonut ampumisesta epäiltyjen miesten saapuneen Suomeen jo huomattavasti ennen viikonlopun tapahtumia.

Expressenin mukaan ampumisesta epäillyt miehet tulivat Ruotsista Suomeen aiemmin tänä keväänä.



Myös silminnäkijöiden mukaan miehet ovat viettäneet aikaa Porvoossa lähellä tapahtumapaikkaa ennen ammuskelua.



MTV Uutisten haastattelema henkilö kertoo nähneensä ampumisesta epäillyt miehet työpaikallaan Porvoossa sijaitsevassa ravintolassa useita kertoja. Hänen mukaansa miehet vierailivat ravintolassa ensimmäisen kerran noin kuukausi sitten ja vierailivat sen jälkeen "päivittäin".



Paikallisesta motellista puolestaan kerrottiin MTV Uutisille eilen, että miehet olivat mahdollisesti yöpyneet heidän huoneessaan. MTV Uutisten vieraillessa paikalla motellihuoneen ovessa oli jälkiä poliisioperaatiosta.



Ilta-Sanomat uutisoi tänään, että miehet ovat asuneet motellissa kaksi kuukautta. IS:n mukaan asiaa on kommentoinut motellin omistaja.



HS:n mukaan miesten vauhdikkaassa paossaan käyttämä Volvo-merkkinen farmariauto oli motellin lähistöllä liikkuneille tuttu näky.



Myös MTV Uutisten haastattelema ravintolatyöntekijä kertoo nähneensä kyseisen auton useampaan otteeseen. Niin ikään hän kertoo nähneensä miesten liikkuneen kyseisen motellin lähistössä.



Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho on kommentoinut, että miehet olivat tulleet Suomeen "huomattavan paljon" viime viikonlopun tapahtumia aikaisemmin.



Siitä, miksi Ruotsissa kirjoilla olevat miehet olivat Porvooseen saapuneet, ei ollut Huhta-ahon mukaan poliisillakaan varmaa tietoa.



Alue ei ole kaksikolle kuitenkaan täysin tuntematon, sillä MTV Uutisten tietojen mukaan ainakin vanhempi miehistä on nuoruudessaan asunut Porvoossa ja käynyt siellä peruskoulua.



Mihin miehet olivat matkalla välikohtauksen jälkeen?



Sunnuntaiyön ammuskelun jälkeen alkoi mittava poliisioperaatio, joka päättyi hurjaan takaa-ajoon kolmostiellä.



Takaa-ajon on kerrottu alkaneen Tampereen suunnalta. Poliisin mukaan pakenijat ampuivat poliisia kohti paon aikana. Rikoksista epäillyt saatiin lopulta kiinni Ikaalisten lähellä.



Viranomaiset eivät ole arvelleet julkisuudessa sitä, mihin miehet olivat matkalla ennen takaa-ajoa tai sen aikana. Tiedossa ei ole, oliko miesten esimerkiksi tarkoitus poistua maasta.



Tarkemmin ei ole avattu myöskään sitä, miten poliisi miesten jäljille pääsi. Poliisin mukaan miehen liikkeistä oli kuitenkin jo ennen takaa-ajoa "hyvin valistunut arvaus".