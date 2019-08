Porvoon toisella ampuja-epäillyllä hyvin outo osoite: Paikalla on kirkko

Julkisten osoitetietojen mukaan vanhempi miehistä on kirjoilla samassa osoitteessa kahden muun perhepiiriin lukeutuvan kanssa. Nuorempi miehistä puolestaan asuu toisaalla. Hänen osoitetietonsa johtavat paikallisen seurakunnan kirkolle. Tiedoista ilmenee, että mies olisi muuttanut kyseiseen paikkaan tässä kuussa.

Skarpnäckin seurakunnan kansliasta kerrotaan STT:lle, ettei kyseinen mies asu mainitussa osoitteessa, eikä kiinteistöllä edes ole asuntoja. Osoitetieto on siis väärä.

Toisella epäillyistä kaksoiskansalaisuus



Poliisi on aiemmin kertonut, että toisella ampumisesta epäillyistä miehistä on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus. Toinen on Ruotsin kansalainen.