Tiedot ammattiliittojen uusista työtaistelutoimista tarkentuivat – "Mielenilmaukset olivat varoitus"

"Ei muuta vaihtoehtoa"

Teollisuusliitto kuuluu ammattikeskusjärjestö SAK:hon, jolla on käynnissä Painava syy -niminen työtaistelukampanja. Kampanjan tavoitteena on puolustaa työntekijöitä hallituksen "yksipuolisia heikennysesityksiä" vastaan, Teollisuusliiton tiedotteessa sanotaan. – Orpon hallitus ei ole osoittanut minkäänlaista halua aidosti keskustella työntekijöiden kanssa leikkauksista ja heikennyksistä, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoo tiedotteessa. – Teollisuusliitolla ei siksi ole muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa teollisen tuotannon osittainen alasajo puolustaakseen työntekijöiden oikeuksia.

Lisää lakkoja luvassa

Pro ei ole SAK:n jäsen, mutta liitto on järjestänyt syksyn mittaan omia tapahtumiaan ja muun muassa ulosmarssejaan samaan aikaan samoilla työpaikoilla SAK:n jäsenliittojen kanssa.



– Aiemmat tunnin mielenilmaukset olivat varoitus, jolla näytimme valmiuden toimia. Jäseniltä tulleen palautteen mukaan painostustoimien jatkamiseen on hyvä valmius, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo liiton tiedotteessa.



– Koska hallitus ei ole muuttanut toimintatapaansa, Pro on päättänyt uusista työtaistelutoimista.



SAK ja sen jäsenliitot kertoivat uusien työtaistelutoimien aloittamisesta tämän viikon tiistaina. Enimmillään vuorokauden mittaisia lakkoja kerrottiin olevan luvassa eri puolilla maata seuraavien viikkojen ajan.



Aiemmin syksyllä nähtyjen lyhyiden ulosmarssien sijaan kyse on tällä kertaa lakoista, jotka pysäyttävät tuotantolaitoksia.