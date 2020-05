Tiedemiehet varoittavat: Koronakriisi on vasta alkua – luonnossa elää 1,7 miljoonaa virusta, jotka voivat tarttua ihmisiin

Neljän tiedemiehen ryhmä sanoo, että luonnossa on lähes kaksi miljoonaa ihmisille toistaiseksi tuntematonta virusta, jotka voisivat levitä ihmisiin. Heidän mukaansa luonnonvarojen tuhlaus ja tuhoaminen altistavat ketjuille, joissa virukset lähtevät leviämään.

Ihmiskunnalla on kuitenkin jonkinlaista toivoa estää ja hidastaa tappavien pandemioiden leviäminen jatkossa, sanoo ryhmä artikkelissaan YK:n alaisen IPBES-järjestön sivuilla .

– Meillä on pieni mahdollisuus voittaa tämänhetkisen kriisin haasteet ja välttää lietsomasta vastaavia tulevaisuudessa, kirjoittavat professorit Josef Settele, Sandra Diaz, Eduardo Brondizio ja tohtori Peter Daszak artikkelissaan.

Koronakriisi on vasta alkua

Tutkijoiden mukaan koronakriisi on vasta alkua. He pohjaavat näkemyksensä viime vuonna julkaistuun tutkimusraporttiin, jossa arvioitiin, että miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa hävitä maapallolta tulevina vuosikymmeninä.